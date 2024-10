Volley Superlega 2024 2025 | Perugia batte in rimonta Cisterna Verona stende Civitanova

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)3-1 (19-25, 25-15, 25-16, 25-18)nella partita valevole per la quarta giornata di andata del campionato didimaschile. Gli uomini di Guillermo Falasca scendono in campo determinati (3-6) e mettono in grande difficoltà i Campioni d’Italia (12-20), che salgono di colpi ma non riescono a ribaltare la situazione. Nel secondo set però i Block Devils di Angelo Lorenzetti cambiano marcia (11-6) e dilagano (16-7), pareggiando rapidamente i conti. Il copione si ripete nella terza frazione (9-6), dovenon riesce a rispondere ad una Sir Susa Vimsolida e precisa (20-12). Nel quarto set la formazione ospite ritrova ritmo (7-7) e si porta anche in vantaggio, ma il devastante turno al servizio di Plotnytskyi rilancia(17-14), che poi controlla il vantaggio fino alla chiusura del set che vale la vittoria da tre punti.