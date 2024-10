Virtus Bologna-Tortona oggi in tv | programma orario e diretta Serie A1 2024 2025 basket

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 4^ giornata dellaA1di. Settimana complicata per gli uomini di coach Banchi, che arrivano dalla doppia sconfitta in Eurolega contro Zalgiris e Monaco. Ora, un turno casalingo per continuare la striscia di vittorie in campionato, dove sono arrivate tre vittorie in altrettante partite. Di fronte, una squadra che ha perso la scorsa settimana dopo i due successi nei primi due turni, reduce dalla bella partita di Champions League con annessa vittoria contro Manresa. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 20 ottobre sul parquet dell’Unipol Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laA1di