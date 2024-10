Lettera43.it - Verona, aggredisce la polizia con un coltello in stazione: agente spara e lo uccide

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un uomo, che aveva aggredito alcuni agenti alladi Porta Nuova a, è morto dopo essere stato colpito da uno sparo da parte di un poliziotto. L’uomo, di origini straniere, aveva con sé un: In stato di alterazione ha inizialmente aggredito dei vigili urbani che attorno alle 5 stavano constatando un incidente automobilistico. Poi ha raggiunto ladi Porta Nuova, dove ha danneggiato prima la biglietteria, poi la tabaccheria e successivamente anche alcune vetture in sosta. Infine si è scagliato contro gli agenti che erano intervenuti.(Ansa).Salvini: «Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere» Tutto è successo attorno alle 7 del mattino: escluso il terrorismo. Sulla questione è intervenuto il ministro e leader della Lega Matteo Salvini, con un post social: «Con tutto il rispetto, non ci mancherà.