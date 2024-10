Inter-news.it - Venezia-Atalanta, Retegui è uno spettacolo! Gol per la vittoria

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’vince per 2-0 contro il. Mateoè il protagonista per eccellenza perché fa assist e segna nel secondo tempo. SUCCESSO – L’non si ferma e vince anche contro ilcon il risultato di 2-0. Una partita mai in discussione per i bergamaschi, che superano agevolmente l’ostacolo segnando un gol per tempo. Il primo lo fa Mario Pasalic al minuto 7 su un tocco decisivo di Mateoin area di rigore. Il secondo porta la firma invece dell’attaccante italo-argentino, che beffa Aleksandar Stankovic con un pallonetto spettacolare. Giocata da fenomeno del capocannoniere del campionato in attesa della partita di Marcus Thuram di questa sera: Roma-Inter è in programma alle ore 20.45. Per il portiere di proprietà dell’Inter ed in prestito alprima gara da titolare.