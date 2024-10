Venezia-Atalanta: la Dea senza Kolasinac, ma dietro torna Djimsiti. Le possibili formazioni (Di domenica 20 ottobre 2024) Bergamo, 20 ottobre 2024 – L’Atalanta questo pomeriggio alle 15 sarà impegnata al Penzo sul campo del neopromosso Venezia. Dea andata in laguna senza l’influenzato Kolasinac e senza gli infortunati Kossounou e Brescianini. Gasperini ha però recuperato il difensore Berat Djimsiti e l’esterno Matteo Ruggeri, quest’ultimo però dovrebbe andare in panchina per essere poi al meglio mercoledì contro il Celtic. Davanti probabile il tridente con De Ketelaere e Lookman a supporto del cannoniere Retegui, 7 gol in 7 partite, con Zaniolo pronto per la ripresa. In mediana Pasalic dovrebbe affiancare Ederson, con De Roon che dovrebbe scalare da terzo difensore, al posto di Kolasinac, per fare reparto con Hien e Djimsiti. Sulle corsie esterne Bellanova e Zappacosta. Aggregati per la panchina due giovani della under 23, il difensore Del Lungo e il bomber serbo Vlahovic. Sport.quotidiano.net - Venezia-Atalanta: la Dea senza Kolasinac, ma dietro torna Djimsiti. Le possibili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Bergamo, 20 ottobre 2024 – L’questo pomeriggio alle 15 sarà impegnata al Penzo sul campo del neopromosso. Dea andata in lagunal’influenzatogli infortunati Kossounou e Brescianini. Gasperini ha però recuperato il difensore Berate l’esterno Matteo Ruggeri, quest’ultimo però dovrebbe andare in panchina per essere poi al meglio mercoledì contro il Celtic. Davanti probabile il tridente con De Ketelaere e Lookman a supporto del cannoniere Retegui, 7 gol in 7 partite, con Zaniolo pronto per la ripresa. In mediana Pasalic dovrebbe affiancare Ederson, con De Roon che dovrebbe scalare da terzo difensore, al posto di, per fare reparto con Hien e. Sulle corsie esterne Bellanova e Zappacosta. Aggregati per la panchina due giovani della under 23, il difensore Del Lungo e il bomber serbo Vlahovic.

