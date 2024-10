Unitas Sciacca-Athletic Club Palermo 1-1, neroverdi beffati nel finale: i palermitani trovano il pari al 91' (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Unitas Sciacca di Angelo Galfano pareggia 1-1 contro l'Athletic Club Palermo: i neroverdi vengono raggiunti nei minuti di recupero del match dalla rete di Giuliano.Al Gurrera i padroni di casa disputano una buona prima frazione di gioco, mettendo in seria difficoltĂ la capolista. I nerorosa Agrigentonotizie.it - Unitas Sciacca-Athletic Club Palermo 1-1, neroverdi beffati nel finale: i palermitani trovano il pari al 91' Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'di Angelo Galfano pareggia 1-1 contro l': ivengono raggiunti nei minuti di recupero del match dalla rete di Giuliano.Al Gurrera i padroni di casa disputano una buona prima frazione di gioco, mettendo in seria difficoltĂ la capolista. I nerorosa

Unitas Sciacca-Athletic Club Palermo 1-1, neroverdi beffati nel finale: i palermitani trovano il pari al 91' - Il gol di Giuliano per i nerorosa risponde al vantaggio nel primo tempo firmato da D'Amico: dopo un ottimo primo tempo, nella ripresa i padroni di casa abbassano troppo il baricentro e si consegnano p ... (agrigentonotizie.it)

