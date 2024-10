Iltempo.it - Una Spectre al sapore di 'nduja, Minniti e quell'allarme nei Servizi

(Di domenica 20 ottobre 2024) Caro Direttore, stato di allerta "charlie" nella nostra intelligence (Dis, Aise e Aisi). Sta prendendo corpo una sorta di "alla '", mezza calabrese e mezza romana i cui movimenti hanno messo in subbuglio manager e mandarini dei pensatoi legati alla Farnesina. L'epicentro del terremoto sembra essere la fondazione Med-Or, con la mission di promuovere relazioni nell'area Mediterranea, nell'Africa subsahariana, in Medio ed Estremo Oriente. Fortemente voluta, nel 2021, dall'allora Ad di Leonardo Spa Alessandro Profumo, Med-Or fu affidata alla guida di Marco, ex sottosegretario con la delega alla sicurezza e ministro dell'Interno, definito il "Lord of the Spies" dal New York Times, il quale si dimise dalla Camera per assumere il prestigioso incarico.