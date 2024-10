Treviso-Trento oggi in tv | programma orario e diretta Serie A1 2024 2025 basket

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 4^ giornata dellaA1di. Dopo la vittoria all’esordio contro Venezia, gli uomini di coach Vitucci sono incappati in due sconfitte consecutive e ora puntano sulla spinta del proprio pubblico per tornare al successo. Di fronte, però, la capolista guidata da coach Galbiati, che ha vinto in maniera brillante i primi tre incontri, ma che è reduce dalla batosta di Eurocup contro il Bahcesehir. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 20 ottobre sul parquet del Palaverde. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laA1di. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LAA1 INIL REGOLAMENTO DELLAA1 STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming e in esclusiva su Dazn.