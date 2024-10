Tiro con l’arco Finali World Cup 2024 | Mauro Nespoli si ferma ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

Finisce aidiil cammino dinelolimpico allediCup, che hanno avuto luogo a Tlaxacala, in Messico. L'argento individuale di Parigiè stato sconfitto dal messicano Matias Grande, che si è imposto con il risultato di 6-2 (28-27; 29-24; 27-28; 30-26). A mettersi al collo la medaglia d'oro è stato il campione olimpico in carica, Kim Woojin che ha prima relegato Grande inper il terzo posto (dove è stato sconfitto 6-2 dal brasiliano Marcus D'Almeida) e ha poi battuto il connazionale, nonché bronzo di Parigi, Lee Woo Seok 7-3 nel match decisivo per il metallo più prezioso. Kim Woojin ha iniziato in salita (29-30) e ha pareggiato il terzo round (30-30), ma si è fatto bastare un 29 per vincere le altre tre riprese e conquistare il trionfo in Messico. Niente da fare anche per Elisa Roner nel compound.