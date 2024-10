Spazionapoli.it - Tifosi Napoli da sogno a Empoli, le immagini dal Castellani sono meravigliose: il VIDEO

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Iltornano a sognare: l’entusiasmo tra iè nuovamente palpabile. Anche nella trasferta odierna contro l’, gli azzurri hanno potuto contare sul loro supporto. Una rete, su rigore, per portarsi a casa tre punti che posdare tanto al prosieguo delin campionato. Non è stata la miglior prova offerta dagli uomini di Antonio Conte fino a ora, ma gli azzurririusciti ad andare oltre la prestazione. Una vittoria che iazzurri hanno accolto con grande entusiasmo, a partire da quelli presenti quest’oggi allo stadio. In migliaia hanno sostenuto i propri beniamini nella delicata trasferta in terra toscana, che storicamente non ha dato moltissime soddisfazioni in passato. Questo nuovotargato Antonio Conte, però, nasce per sorprendere e anche per soffrire, anche a costo di sporcarsi un po’ le mani.