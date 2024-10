Tabellone Atp Vienna 2024: risultati e accoppiamenti (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Tabellone del torneo Atp 500 di Vienna 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione in Austria. Sascha Zverev è la prima testa di serie di un main draw ricco di tennist italiani. Subito derby tra Musetti e Sonego, mentre Darderi affronta Dominic Thiem nell’ultimo torneo della carriera dell’austriaco ex vincitore degli US Open. Un qualificato per Matteo Berrettini, mentre Flavio Cobolli sfida Davidovich Fokina. Di seguito il Tabellone completo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ildel torneo Atp 500 di: eccodi questo appuntamento di fine stagione in Austria. Sascha Zverev è la prima testa di serie di un main draw ricco di tennist italiani. Subito derby tra Musetti e Sonego, mentre Darderi affronta Dominic Thiem nell’ultimo torneo della carriera dell’austriaco ex vincitore degli US Open. Un qualificato per Matteo Berrettini, mentre Flavio Cobolli sfida Davidovich Fokina. Di seguito ilcompleto.

Tabellone ATP Vienna 2024 : subito derby Sonego-Musetti - Darderi per l’ultimo ballo di Thiem - Altre semifinali: Corrado Barazzutti nel 1978, Davide Sanguinetti nel 2004, Andreas Seppi nel 2007, Matteo Berrettini nel 2019, ancora Sinner nel 2021. La rappresentanza italiana, però, resta foltissima. Il paradosso è che, anche con Thiem a fine carriera, i favori del pronostico sono proprio a favore del classe ’93, stante il fatto che Darderi non ha finora dimostrato sul veloce quanto è invece ... (Oasport.it)

Tabellone Atp Vienna 2024 : risultati e accoppiamenti - Subito derby tra Musetti e Sonego, mentre Darderi affronta Dominic Thiem nell’ultimo torneo della carriera dell’austriaco ex vincitore degli US Open. . Sascha Zverev è la prima testa di serie di un main draw ricco di tennist italiani. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ATP VIENNA 2024 PRIMO TURNO (1) Zverev vs (WC) Schwaerzler Michelsen vs Giron Monfils vs (Q)Sonego vs (6) ... (Sportface.it)

ATP Vienna - quattro azzurri ammessi al tabellone principale. Presenti anche Musetti e Berrettini - Il ruolo di prima testa di serie del torneo austriaco spetterà dunque al tedesco Alexander Zverev, che dovrà vedersela in primis con il russo Daniil Medvedev e con lo statunitense Taylor Fritz, rispettivamente n. Ad oggi Lorenzo Sonego sarebbe il quinto degli esclusi dal main draw, quindi difficilmente verrà ripescato. (Oasport.it)