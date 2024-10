Lanazione.it - Strade killer, il bilancio è tragico: tre uomini morti in incidenti nel giro di neanche 24 ore

(Di domenica 20 ottobre 2024) Terni, 20 ottobre 2024 – Trein meno di ventiquattro ore. È ildi altrettantiche hanno visto come vittimeumbri. L’ultimo, in ordine di tempo, è accaduto nella prima serata di sabato, a Terni. L’impatto è avvenuto nel quartiere Città Giardino, all’incrocio via Vodice, via Montegrappa e via Bligny. La vittima è un uomo di 61 anni, Luca Barbarese: stava tornando a casa da lavoro, era conducente di autobus. Il 61enne viaggiava a bordo del suo scooter. Lo schianto con l’auto, condotta da un ragazzo di 23 anni, non gli ha dato scampo: l’uomo è deceduto sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori: purtroppo per lui non c’era più niente da fare. Il giovane, sotto choc, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti utili a verificare se, al momento dell’incidente, fosse sotto l’effetto di droga o alcol.