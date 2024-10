Sinner trionfa al Six Kings Slam su Alcaraz: “La nostra rivalità è un mix di tutto. Felice della vittoria” (Di domenica 20 ottobre 2024) Riyadh, 20 ottobre 2024 – “La mia rivalità con Alcaraz è un mix di tutto. Cerchiamo di spingerci al limite. Ci svegliamo ogni mattina pensando a come battere l’altro” lo ha detto Jannik Sinner durante la cerimonia di premiazione del Six Kings Slam (leggi qui), come riporta supertennis.tv. Il numero uno al mondo ha battuto lo spagnolo, al secondo posto in ATP, per la prima volta in questo straordinario 2024 di risultati. Ha ottenuto la vittoria nella prestigiosa competizione e anche un assegno di premio di sei milioni di dollari. Ha ammesso con un sorriso: “Non mi sveglio proprio tutte le mattine pensando a come battere Alcaraz, sarebbe strano”. “Sono Felice di questa vittoria, di aver offerto a tutti voi un bello spettacolo. E’ questo il tennis, anche se a volte può essere lungo” ha proseguito l’Azzurro. “Ci capiamo bene, andiamo d’accordo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Riyadh, 20 ottobre 2024 – “La miaconè un mix di. Cerchiamo di spingerci al limite. Ci svegliamo ogni mattina pensando a come battere l’altro” lo ha detto Jannikdurante la cerimonia di premiazione del Six(leggi qui), come riporta supertennis.tv. Il numero uno al mondo ha battuto lo spagnolo, al secondo posto in ATP, per la prima volta in questo straordinario 2024 di risultati. Ha ottenuto lanella prestigiosa competizione e anche un assegno di premio di sei milioni di dollari. Ha ammesso con un sorriso: “Non mi sveglio proprio tutte le mattine pensando a come battere, sarebbe strano”. “Sonodi questa, di aver offerto a tutti voi un bello spettacolo. E’ questo il tennis, anche se a volte può essere lungo” ha proseguito l’Azzurro. “Ci capiamo bene, andiamo d’accordo.

