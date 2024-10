Roma-Inter, la ripartenza prevede subito un ‘vietato sbagliare’ (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma-Inter è la prima partita del nuovo blocco che segue la sosta per le nazionali. Alle 20.45 all’Olimpico va in scena una sfida che dirà già tanto dal punto di vista della classifica. RISPOSTA DA DARE – Roma-Inter arriva dopo un sabato di Serie A, quello della ripresa dalla sosta per le nazionali, non certo portatore di notizie positive. Il Milan, pur giocando un’ora in dieci, ha battuto l’Udinese alla quale è stato annullato il pareggio al VAR al 95?. La Juventus, pur giocando un’ora con l’uomo in più, ha battuto la Lazio solo nel finale su rocambolesco autogol. Ma entrambe hanno preso tre punti e in classifica è quello che conta. Ora tocca all’Inter replicare, tutt’altro che in una situazione agevole. Vero che la Roma è al centro di contestazioni Interne (i tifosi ne hanno indetto più di una per stasera), ma resta una squadra di tutto rispetto. Inter-news.it - Roma-Inter, la ripartenza prevede subito un ‘vietato sbagliare’ Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è la prima partita del nuovo blocco che segue la sosta per le nazionali. Alle 20.45 all’Olimpico va in scena una sfida che dirà già tanto dal punto di vista della classifica. RISPOSTA DA DARE –arriva dopo un sabato di Serie A, quello della ripresa dalla sosta per le nazionali, non certo portatore di notizie positive. Il Milan, pur giocando un’ora in dieci, ha battuto l’Udinese alla quale è stato annullato il pareggio al VAR al 95?. La Juventus, pur giocando un’ora con l’uomo in più, ha battuto la Lazio solo nel finale su rocambolesco autogol. Ma entrambe hanno preso tre punti e in classifica è quello che conta. Ora tocca all’replicare, tutt’altro che in una situazione agevole. Vero che laè al centro di contestazionine (i tifosi ne hanno indetto più di una per stasera), ma resta una squadra di tutto rispetto.

