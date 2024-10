Roma-Inter, la Curva Nord si dà una nuova veste: le novità (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma-Inter rappresenterà l’esordio per la nuova Curva Nord dei nerazzurri. Due le grandi novità previste per il match. nuova IMMAGINE – Roma-Inter vede la presenza di una Curva Nord “rinnovata” dopo la decisione di cambiare alcune delle sue caratteristiche fondamentali a seguito dell’inchiesta “Doppia Curva”. Nello specifico, sono stati presentati per la sfida dell’Olimpico dei nuovi striscioni e una bandiera con il nuovo nome. L’espressione “Secondo Anello Verde” ora spicca nelle bandiere agitate dai supporter Interisti. La loro speranza è di veder inaugurata tale nuova realtà con un successo esterno contro la Roma. Tagliando definitivamente rispetto a una vicenda che ha scosso il mondo del calcio e, soprattutto, le tifoserie di Inter e Milan. Inter-news.it - Roma-Inter, la Curva Nord si dà una nuova veste: le novità Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)rappresenterà l’esordio per ladei nerazzurri. Due le grandipreviste per il match.IMMAGINE –vede la presenza di una“rinnovata” dopo la decisione di cambiare alcune delle sue caratteristiche fondamentali a seguito dell’inchiesta “Doppia”. Nello specifico, sono stati presentati per la sfida dell’Olimpico dei nuovi striscioni e una bandiera con il nuovo nome. L’espressione “Secondo Anello Verde” ora spicca nelle bandiere agitate dai supporteristi. La loro speranza è di veder inaugurata talerealtà con un successo esterno contro la. Tagliando definitivamente rispetto a una vicenda che ha scosso il mondo del calcio e, soprattutto, le tifoserie die Milan.

