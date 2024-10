Roma-Inter Ghisolfi | Con il tempo si vedranno i risultati

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Queste sette partite prima della sosta saranno importanti per dare continuità. Abbiamo speso tanto in termini di calciatori, ma abbiamo abbassato il monte ingaggi e abbiamo una squadra più giovane e più forte. Serve, il processo è iniziato da poco. Ora affrontiamo l’che ha stabilità a livello di rosa. Con ilsi”. Lo ha detto a Dazn il direttore sportivo della, Florentnel pre partita del match contro l’in campionato. Oggi la curva sud rimarrà fuori per quindici minuti: “Giocare con i nostri tifosi in un ambiente caldo e speciale è importantissimo per noi. Per noi è un motivo di orgoglio cercare di recuperare il loro affetto, dobbiamo lavorare duro e sforzarci e sacrificarci in campo a partire da questa sera. Giochiamo davanti al nostro pubblico e daremo del nostro meglio“, ha aggiunto il dirigente giallorosso.