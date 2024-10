Roma-Conegliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley (Di domenica 20 ottobre 2024) Tutto pronto per Roma-Conegliano, partita valevole per la terza giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini, dopo la sconfitta incassata a Milano, tornano sul campo di casa per provare a strappare punti ad un’altra big del campionato. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le pantere di Daniele Santarelli, reduci dall’anticipo infrasettimanale dell’ultima giornata di andata in vista del Mondiale per Club di dicembre. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.30 di domenica 20 ottobre al Palazzetto Dello Sport di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Smi Roma volley e Prosecco Doc Imoco Conegliano della massima Serie del campionato italiano. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la terza giornata di andata diA1di. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini, dopo la sconfitta incassata a Milano, tornano sul campo di casa per provare a strappare punti ad un’altra big del campionato. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le pantere di Daniele Santarelli, reduci dall’anticipo infrasettimanale dell’ultima giornata di andata in vista del Mondiale per Club di dicembre. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.30 di domenica 20 ottobre al Palazzetto Dello Sport di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Smie Prosecco Doc Imocodella massimadel campionato italiano.

LIVE – Roma-Conegliano 0-2 (23-25 - 17-25 - 14-12) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA

Le Wolves di Giuseppe Cuccarini, dopo la sconfitta incassata a Milano, tornano sul campo di casa per provare a strappare punti ad un'altra big del campionato.

Smi Roma Volley-Conegliano : finisce - . Segui ZON. Primo set che viaggia sulle ali dell'equilibrio, con Roma pronta a prendere il largo, per poi portarsi sul 18-15 ed esser riprese proprio sul18 pari dopo il time out chiamato da Santarelli. SECONDO SET: Sestetti invariati per coach Santorelli e Cuccarini, che schierano in campo le stesse giocatrici del primo set.

