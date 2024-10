Rocchi: "Giusto il rosso a Reijnders in Milan-Udinese. Douglas Luiz su Patric da espulsione in campo, non al VAR" (Di domenica 20 ottobre 2024) Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, nel corso del programma Open Var di Dazn ha analizzato gli episodi arbitrali più discussi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Gianluca, designatore arbitrale della Serie A, nel corso del programma Open Var di Dazn ha analizzato gli episodi arbitrali più discussi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guardia medica, cambia tutto: arriva il numero unico. Barbara Rocchi: "Vi spiego come funziona. Più assistenza ai cittadini" - Il servizio sarà disponibile quando non sono attivi i medici di famiglia. Ecco come saranno trattate le eventuali urgenze ... (corrierediarezzo.it)

Rocchi sul fallo di Douglas Luiz in Juve-Lazio: "Se lo avesse espulso non mi sarei scandalizzato" - Il designatore arbitrale torna sul discussio episodio accaduto nel finale della gara tra i biancocelesti di Baroni e gli uomini di Motta ... (corrieredellosport.it)

OPEN VAR | Juventus-Lazio, Rocchi: "Douglas Luiz? Se espulso non avremmo battuto ciglio" - Durante la puntata di Open Var a Dazn, Gianluca Rocchi ha fatto chiarezza sulle scelte arbitrali adottate da Juan Luca Sacchi per Juventus-Lazio. Parte della trasmissione è stata dedicata all'episodio ... (laziopress.it)