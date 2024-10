Rigore Napoli, nuove polemiche sulla decisione di arbitro e Var. Ecco il contatto su Politano – VIDEO (Di domenica 20 ottobre 2024) Rigore Napoli, si scatenano altre polemiche dopo la decisione di arbitro e Var in Empoli-Napoli. Ecco il contatto su Politano – VIDEO Stanno facendo discutere e creano nuove polemiche le immagini sul Rigore assegnato al Napoli sul campo dell’Empoli, risultato poi decisivo grazie al Rigore trasformato da Kvaratskhelia. Ecco il contatto su Politano sanzionato poi con il calcio di Rigore. Calcionews24.com - Rigore Napoli, nuove polemiche sulla decisione di arbitro e Var. Ecco il contatto su Politano – VIDEO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024), si scatenano altredopo ladie Var in Empoli-ilsuStanno facendo discutere e creanole immagini sulassegnato alsul campo dell’Empoli, risultato poi decisivo grazie altrasformato da Kvaratskhelia.ilsusanzionato poi con il calcio di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 Difesa a Napoli - il via tra tensioni e polemiche - A quanto si apprende, si trattava di una ricognizione delle Frecce Tricolori, in vista dell’esibizione di domani. Dell’esercitazione, però, non è stato dato pubblico avviso. Si tratta della prima volta nella storia del G7 in cui è stata prevista una riunione ministeriale dedicata alla difesa. Sui cieli di Napoli si è assistito al sorvolo di aerei militari. (Anteprima24.it)

Installazione di Gaetano Pesce a Napoli : meme - polemiche e la storia continua… - </p> . ] <p>The post Installazione di Gaetano Pesce a Napoli: meme, polemiche e la storia continua… first appeared on MondoUomo. it. . . Cerchiamo allora di fare il punto della situazione per comprendere meglio sia le posizioni di chi l’apprezza sia quelle di chi ravvede in esse un’offesa alla città, ma soprattutto per dirvi [. (Mondouomo.it)

Napoli - la statua delle polemiche - femministe contro il Pulcinella di Pesce : "È patriarcato" - Se della Venere di Pistoletto si è tanto parlato per un caso di cronaca, l'installazione di Pesce, curata da Silvana Annichiarico, ha attirato l'attenzione per le fattezze stesse della mastodontica opera, posizionata a pochi passi dal Municipio e dal Maschio Angioino, tra i siti più fotografati e 'instagrammatì della città. (Iltempo.it)