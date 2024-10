Spazionapoli.it - Rigore Empoli-Napoli, scoppia la polemica: “È in contraddizione”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ilconcesso alè incon le regole spiegate dal designatore arbitrale di Serie A:la! Ilconquista tre punti fondamentali ad, grazie alla rete realizzata da Kvaratskhelia su calcio di. Pochi istanti prima del tiro dagli undici metri, Conte ha richiamato Romelu Lukaku, non brillantissimo come ci si aspettava. Avrebbe certamente battuto lui il calcio di. In ogni caso, la massima punizione ha diviso tanti appassionati ed esperti del settore. Mentre l’reclama per il fischio dell’arbitro, reputato eccessivo e non da calcio di, qualche giornalista ha definito quel contatto su Politano come “rigorino”. Termine che ormai in voga per etichettare un fallo daeccessivamente generoso, ai limi del regolamento.