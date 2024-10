Gaeta.it - Riccardo Tamura a Roma: masterclass di canto lirico al via dal 20 ottobre 2024

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante evento per gli appassionati di musica lirica si profila all’orizzonte a, dove il tenore, noto per la sua carriera al Metropolitan Opera House di New York, guiderà unadi. Questo corso si terrà dal 20 al 27, offrendo un’opportunità unica a cantanti emergenti e appassionati del genere. La settimana di formazione rappresenta una preziosa occasione di apprendimento e crescita artistica, sotto la guida esperta di uno dei più rispettati tenori contemporanei. Un’iniziativa di alto profilo L’evento è stato organizzato con grande attenzione ai dettagli dal direttore artistico Michele Martusciello, il quale ha lavorato instancabilmente per garantire il successo dell’iniziativa.