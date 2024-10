Prime Video svela il cast di Secret Level con Keanu Reeves, Kevin Hart e molti altri (Di domenica 20 ottobre 2024) La nuova serie antologica Secret Level in arrivo su Prime Video non uscirà prima di dicembre, ma oggi, durante il New York Comic-Con, Prime Video ha rivelato il cast della serie games-to-TV. Come ci si potrebbe aspettare da una serie come Secret Level, che includerà alcuni dei più grandi nomi dei Videogiochi come God of War, Warhammer 40.000, Dungeons & Dragons e molti altri, anche il cast è assolutamente ricco di talenti. Keanu Reeves è stato confermato per un ruolo, proprio come molti avevano ipotizzato quando è uscito il primo trailer di Secret Level, e sarà affiancato da molti altri nomi famosi. Nerdpool.it - Prime Video svela il cast di Secret Level con Keanu Reeves, Kevin Hart e molti altri Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La nuova serie antologicain arrivo sunon uscirà prima di dicembre, ma oggi, durante il New York Comic-Con,ha rivelato ildella serie games-to-TV. Come ci si potrebbe aspettare da una serie come, che includerà alcuni dei più grandi nomi deigiochi come God of War, Warhammer 40.000, Dungeons & Dragons e, anche ilè assolutamente ricco di talenti.è stato confermato per un ruolo, proprio comeavevano ipotizzato quando è uscito il primo trailer di, e sarà affiancato danomi famosi.

