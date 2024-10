Premio Tenco gran finale con Bersani e Cristicchi

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cinquant’anni sono un anniversario importante. E illo sa bene. Per ildella rassegna sanremese dedicata alla canzone d’autore, sul palco dell’Ariston è andato in scena il meglio del cantautorato italiano e internazionale. E così, da Simonee Amara, passando per il rock russo di Jurij Šev?uk con i suoi Ddt, fino al mai scontato Samuele, la serata di chiusura è stata all’insegna di emozioni e bellezza. A partire da Caterina Caselli, che ha ritirato ilcome operatore culturale indossando lo stesso abito blu scelto per il concerto di Paolo Conte alla Scala. A consegnarle il riconoscimento lo storico discografico e membro del consiglio direttivo del Club, Stefano Senardi: “Tutti dovremmo ringraziarti per il rispetto e l’amore della buona musica che ci hai insegnato” le ha detto.