Praga vieta i tour notturni organizzati nei pub per il troppo rumore e la presenza di ubriachi

Il Comune della capitale ceca vuole un turismo di maggior livello e non solo giovani a bere birra Meno alcol, più cultura. Praga, luogo famoso sia per la birra quanto per la sua architettura storica, è pronta a vietare i giri dei pub fino a tarda notte. L'amministrazione della città vuole inf

Praga - stop ai tour notturni dei pub nella città della birra : «Non vogliamo il turista che si ubriaca - ma quello colto e ricco» - La capitale della Repubblica Ceca è pronta a dire basta ai tour organizzati dei pub fino a tarda notte. Una tendenza che aveva, però, scatenato le dure proteste dei residenti del quartiere storico della città per il rumore e la sporcizia nelle vicinanze dei pub. Ma la misura potrebbe avere un enorme impatto – a livello numerico – sulle visite, anche perché negli ultimi anni Praga era diventata ... (Open.online)

