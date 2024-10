Lanazione.it - Pisa, i risultati dei tricolori di canottaggio Gran Fondo

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 - Sul Canale dei Navicelli di, si sono svolte le competizioni per l’assegnazione dei titoli italiani dinelle specialità del doppio e del quattro senza, riservate alle categorie Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Under 17, sia maschili che femminili. Sono stati assegnati complessivamente 17 titoli, distribuiti tra diverse società remiere italiane. I protagonisti e i titoli assegnati Tra i protagonisti della manifestazione, tre club si sono distinti per aver conquistato due titoli ciascuno: AC Monate ha trionfato nel quattro senza Senior maschile e nel quattro senza Pesi Leggeri maschile. SC Padova ha portato a casa il doppio Under 23 maschile e il doppio Senior maschile. SC Varese ha vinto nel doppio Under 23 femminile e nel doppio Pesi Leggeri femminile.