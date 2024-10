Pillole di gossip, i protagonisti della settimana: Sonia Bruganelli, Fedez, Anna Tatangelo e Liam Payne (Di domenica 20 ottobre 2024) Pillole di gossip della settimana: tante le news di cronaca rosa che hanno infiammato il web: da Sonia Bruganelli alla nuova fiamma di Fedez e Anna Tatangelo alla tragica morte di Liam Payne Anna Tantangelo e Fedez hanno un nuovo amore? E ancora, i post sul mea culpa di Sonia Bruganelli su certi atteggiamenti e poi la tragica morte di Liam Payne, “una morte sospetta” stando ad una fonte che ha mantenuto l’anonimato. Andiamo con ordine. Sonia Bruganelli ha fatto un video sui social in cui si è scusata per i suoi atteggiamenti a Ballando con le Stelle ma non solo. L’ex di Paolo Bonolis si è anche scusata con i follower per aver spesso ostentato la sua ricchezza. Fedez si sarebbe innamorato. C’è una nuova fiamma al suo fianco, dopo la separazione da Chiara Ferragni. Di lei si sa pochissimo, a parte il nome. La nuova fiamma del rapper si chiamerebbe Vittoria, proprio come sua figlia. 361magazine.com - Pillole di gossip, i protagonisti della settimana: Sonia Bruganelli, Fedez, Anna Tatangelo e Liam Payne Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di domenica 20 ottobre 2024)di: tante le news di cronaca rosa che hanno infiammato il web: daalla nuova fiamma dialla tragica morte diTantangelo ehanno un nuovo amore? E ancora, i post sul mea culpa disu certi atteggiamenti e poi la tragica morte di, “una morte sospetta” stando ad una fonte che ha mantenuto l’anonimato. Andiamo con ordine.ha fatto un video sui social in cui si è scusata per i suoi atteggiamenti a Ballando con le Stelle ma non solo. L’ex di Paolo Bonolis si è anche scusata con i follower per aver spesso ostentato la sua ricchezza.si sarebbe innamorato. C’è una nuova fiamma al suo fianco, dopo la separazione da Chiara Ferragni. Di lei si sa pochissimo, a parte il nome. La nuova fiamma del rapper si chiamerebbe Vittoria, proprio come sua figlia.

