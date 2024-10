Thesocialpost.it - Piacenza, l’acqua invade la corsia dell’A1: chiuso il casello di Fiorenzuola d’Arda

(Di domenica 20 ottobre 2024) La chiusura deldisulla A1 ha causato disagi al traffico dopo che un allagamento ha invaso parte della carreggiata. L’episodio è avvenuto in prossimità dello svincolo, trae Parma, precisamente all’altezza dell’Autogrill “Arda Ovest”, in direzione Bologna. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per gestire la viabilità e deviare il traffico in sicurezza, in attesa dell’arrivo di una ditta di autospurghi per rimuovereaccumulata. I tecnici hanno operato per garantire la riapertura della strada e ridurre al minimo i disagi agli automobilisti. L’allagamento sembra essere stato causato dalle forti piogge che hanno interessato la zona nelle ultime ore, ma si attendono ulteriori verifiche per determinare eventuali problemi strutturali alla carreggiata.