Parco di Tormarancia | dubbi e proteste per i lavori in corso

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ottobre 2024 – Continua la mobilitazione per ildi, dove il ComitatoNaturale, attraverso iniziative ufficiali e spontanee, critica iin, tra sfalci, disboscamenti e pavimentazioni. Non un rifiuto pregiudiziale ai progetti di miglioramento della fruibilità di un0area verde, ma alla modalità scelta e alla costante insoddisfazione per la mancanza di trasparenza e dialogo da parte delle istituzioni. Gli incontri con il Municipio VIII, seppur cordiali e lunghi, non hanno ancora portato a risultati concreti, alimentando il malcontento. Nel frattempo, oltre alle iniziative strutturate e ufficiali del Comitato, anche singoli cittadini esprimono il proprio dissenso. In questi giorni volantini funebri sono stati affissi anonimamente nel quartiere per criticare ie le conseguenze degli stessi.