Pallamano, Serie A Gold: la Junior Fasano vince in casa del Camerano (Di domenica 20 ottobre 2024) Vittoria di carattere e di grande importanza nella 7^ giornata della Serie A Gold per la Junior Fasano, che ha battuto a domicilio il Camerano con il punteggio di 23-25. Match combattuto ed equilibrato fino alla fine quello vissuto al Palasport Daniele Principi, con ritmi particolarmente elevati

Pallamano - Conversano continua nella sua marcia nella Serie A Gold. Ok Pressano e Sassari - Il Conversano continua a vincere rimanendo a punteggio pieno: i pugliesi questa volta hanno avuto la meglio per 32-25 del Macagi Cingoli, mentre va ricordato che nell’anticipo di qualche giorno fa Sassari ha battuto 29-27 Bolzano. . La classifica aggiornata Conversano 14, Sassari 12, Cassano Magnago 11*, Bolzano 11, Teamnetwork Albatro 10, Alperia Black Devils 8, Pressano 8, Fasano 7, Bressano ... (Oasport.it)

Pallamano - Conversano continua nella sua marcia nella Serie A Gold - Blitz esterni del Fasano, 23-25 a Camerano, e del Teamnetwork Albatro, in casa dello Sparer Eppan per 23-32, con il Pressano e gli Alperia Black Devils capaci di sbarazzarsi del Secchia Rubiera (28-22) e del Chiaravalle (32-20). *Una partita in meno. La Serie A Gold 2024-2025 di pallamano ha mandato in archivio, in attesa del posticipo fra Bressanone e Cassano Magnago (22 ottobre h 19), ... (Oasport.it)

Pallamano - Serie A Gold : impegno in terra marchigiana per la Junior Fasano - FASANO - Impegno in terra marchigiana nella settima giornata della Serie A Gold per la Junior Fasano, che alle 18 di sabato, 19 ottobre, sarà impegnata nel Palasport Daniele Principi contro la Pallamano Camerano. In casa biancazzurra prosegue il lavoro di crescita della squadra, con gli... (Brindisireport.it)