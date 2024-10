Pallamano A Gold / Camerano ancora vicino al colpaccio: i campioni del Fasano vincono 23-25 (Di domenica 20 ottobre 2024) La squadra di Rui Carvalho disputa un’altra grande partita, riuscendo a portarsi sul +4 nel primo tempo, poi Fasano rovescia l’inerzia Camerano, 20 ottobre 2024 – La Pallamano Camerano esce sconfitta di misura dalla sfida contro i campioni d’Italia della Junior Fasano. I gialloblu cedono per 23-25 in un match vibrante e ricco di pathos con i ragazzi di coach Rui Carvalho che hanno giocato con la giusta intensità e senza timore reverenziale, mostrando una Pallamano veloce e con delle belle trame di gioco, contro un avversario di assoluto livello. La Pallamano Camerano non è riuscita però sia nel primo, che nel secondo tempo, ad approfittare di alcuni momenti favorevoli quando i gialloblu hanno toccato anche il + 4. La Junior Fasano invece è riuscita a rientrare sempre in partita e la gara si è mantenuta sui binari dell’equilibrio nel corso di tutti i 60 minuti di gioco. .com - Pallamano A Gold / Camerano ancora vicino al colpaccio: i campioni del Fasano vincono 23-25 Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) La squadra di Rui Carvalho disputa un’altra grande partita, riuscendo a portarsi sul +4 nel primo tempo, poirovescia l’inerzia, 20 ottobre 2024 – Laesce sconfitta di misura dalla sfida contro id’Italia della Junior. I gialloblu cedono per 23-25 in un match vibrante e ricco di pathos con i ragazzi di coach Rui Carvalho che hanno giocato con la giusta intensità e senza timore reverenziale, mostrando unaveloce e con delle belle trame di gioco, contro un avversario di assoluto livello. Lanon è riuscita però sia nel primo, che nel secondo tempo, ad approfittare di alcuni momenti favorevoli quando i gialloblu hanno toccato anche il + 4. La Juniorinvece è riuscita a rientrare sempre in partita e la gara si è mantenuta sui binari dell’equilibrio nel corso di tutti i 60 minuti di gioco.

