"Oh mio Dio, è incredibile": Donald Trump, il clamoroso commento sui genitali del golfista (Di domenica 20 ottobre 2024) Impensabile Donald Trump. Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, a latere di un comizio in Pennsylvania, si è lasciato andare a commenti clamorosi sul defunto golfista Arnold Palmer. L'ultimo colpo di teatro del tycoon a poche settimane dal voto e dalla sfida alle urne contro Kamala Harris. I commenti sono piovuti all'aeroporto regionale, dove Trump ha affermato: "Quando ha fatto la doccia con gli altri professionisti, sono usciti da lì e hanno detto: oh mio Dio, è incredibile”. Il riferimento era ai genitali del celebre golfista. "Qui abbiamo donne molto sofisticate, ma prima guardavano Arnold", ha aggiunto. Parole che ovviamente stanno facendo discutere, con la sinistra e i dem che attaccano Trump per quanto detto. Liberoquotidiano.it - "Oh mio Dio, è incredibile": Donald Trump, il clamoroso commento sui genitali del golfista Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Impensabile. Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, a latere di un comizio in Pennsylvania, si è lasciato andare a commenti clamorosi sul defuntoArnold Palmer. L'ultimo colpo di teatro del tycoon a poche settimane dal voto e dalla sfida alle urne contro Kamala Harris. I commenti sono piovuti all'aeroporto regionale, doveha affermato: "Quando ha fatto la doccia con gli altri professionisti, sono usciti da lì e hanno detto: oh mio Dio, è”. Il riferimento era aidel celebre. "Qui abbiamo donne molto sofisticate, ma prima guardavano Arnold", ha aggiunto. Parole che ovviamente stanno facendo discutere, con la sinistra e i dem che attaccanoper quanto detto.

