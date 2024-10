Odgaard: «Bologna, siamo in difficoltà! Ecco il nostro umore tra campionato e Champions League» (Di domenica 20 ottobre 2024) Odgaard, attaccante del Bologna, è voluto ritornare dopo un giorno a rilasciare qualche dichiarazione sulla sconfitta contro il Genoa Odgaard, attaccante del Bologna, è voluto ritornare sulla sconfitta contro il Genoa. Ecco le parole riportate su DAZN. LE PAROLE – «Torniamo a casa delusi: la sensazione è che avremmo potuto fare di più. Abbiamo lasciato Calcionews24.com - Odgaard: «Bologna, siamo in difficoltà! Ecco il nostro umore tra campionato e Champions League» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024), attaccante del, è voluto ritornare dopo un giorno a rilasciare qualche dichiarazione sulla sconfitta contro il Genoa, attaccante del, è voluto ritornare sulla sconfitta contro il Genoa.le parole riportate su DAZN. LE PAROLE – «Torniamo a casa delusi: la sensazione è che avremmo potuto fare di più. Abbiamo lasciato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagelle Genoa-Bologna : con questo Pinamonti serve Balotelli? Odgaard chirurgico - Genoa-Bologna, le pagelle di Pinamonti, autore di una doppietta che allontana (?) Balotelli e Odgaard Finisce in parità lo scontro tutto rossoblù Genoa-Bologna: la squadra di Italiano passa in vantaggio per 2-0 con la rete di Orsolini in apertura e di Odgaard nella ripresa, ma alla fine viene ripreso dal Grifone grazie ad una doppietta […]. (Calcionews24.com)

Serie A - Genoa-Bologna 2-2 : Pinamonti rimonta i gol di Orsolini e Odgaard - it: Notizie dallo Sport Italiano. Il vantaggio del Bologna però è soltanto rimandato: al 38? Orsolini riceve sulla sinistra e calcia a giro, trovando la decisiva deviazione di Vasquez per l’1-0 rossoblù. Tante assenze al Ferraris: Gilardino deve rinunciare a Vitinha oltre a Malinovskyi e Messias, mentre Italiano perde Ndoye, infortunatosi in nazionale. (Seriea24.it)

Serie A - Genoa-Bologna 2-2 : Pinamonti rimonta i gol di Orsolini e Odgaard - (Adnkronos) – Pari e spettacolo al Ferraris. Il Genoa rimonta due gol di svantaggio grazie alla doppietta di Pinamonti, decisivo… L'articolo Serie A, Genoa-Bologna 2-2: Pinamonti rimonta i gol di Orsolini e Odgaard proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)