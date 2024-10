Notte brava: ragazzina di 16 anni collassa per l'alcol e finisce in ospedale (Di domenica 20 ottobre 2024) Notte brava per una ragazzina di 16 anni, finita in ospedale alle le 4.45 di domenica mattina. A causa del troppo alcol ingurgitato in compagnia di amici e amiche, la giovane è collassata nei pressi di una nota discoteca di Desenzano del Garda. La richiesta d'intervento del 118 è scattata Bresciatoday.it - Notte brava: ragazzina di 16 anni collassa per l'alcol e finisce in ospedale Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)per unadi 16, finita inalle le 4.45 di domenica mattina. A causa del troppoingurgitato in compagnia di amici e amiche, la giovane èta nei pressi di una nota discoteca di Desenzano del Garda. La richiesta d'intervento del 118 è scattata

