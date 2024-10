Napoli passa a Empoli, Conte felice a metà: “Siamo stati impauriti. Gilmour timido” (Di domenica 20 ottobre 2024) Antonio Conte commenta a caldo la vittoria ottenuta dal Napoli ad Empoli: le sue parole ai microfoni di DAZN Antonio Conte è soddisfatto a fine gara per un paio di motivi. Il primo, i tre punti. Il suo Napoli conquista il campo di Empoli e non era affatto scontato. Così, il tecnico consolida ancora una volta il primo posto. La seconda ragione è legata alla reazione della squadra. Antonio Conte (Screen DAZN) Calciomercato.itInfatti, il primo tempo del Napoli ha fatto storcere il naso ad Antonio Conte e parecchi tifosi. Certo, l’assenza di Lobotka si è fatta sentire. Tuttavia, ci si aspettava qualcosa in più da tutto il gruppo. “Volevamo vincere. Il verbo è “noi” non “io” nelle mie squadre. Le mie parole non erano state dette a caso prima del match – sottolinea mister Conte ai microfoni di DAZN – Avevo avvertito i ragazzi, analizzo l’avversario e la squadra da affrontare. Calciomercato.it - Napoli passa a Empoli, Conte felice a metà: “Siamo stati impauriti. Gilmour timido” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Antoniocommenta a caldo la vittoria ottenuta dalad: le sue parole ai microfoni di DAZN Antonioè soddisfatto a fine gara per un paio di motivi. Il primo, i tre punti. Il suoconquista il campo die non era affatto scontato. Così, il tecnico consolida ancora una volta il primo posto. La seconda ragione è legata alla reazione della squadra. Antonio(Screen DAZN) Calciomercato.itInfatti, il primo tempo delha fatto storcere il naso ad Antonioe parecchi tifosi. Certo, l’assenza di Lobotka si è fatta sentire. Tuttavia, ci si aspettava qualcosa in più da tutto il gruppo. “Volevamo vincere. Il verbo è “noi” non “io” nelle mie squadre. Le mie parole non erano state dette a caso prima del match – sottolinea misterai microfoni di DAZN – Avevo avvertito i ragazzi, analizzo l’avversario e la squadra da affrontare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moviola Empoli-Napoli : Rigore netto su Politano - Sebbene il contatto sia apparso leggero, la decisione è stata confermata: calcio di rigore per il Napoli. Gli episodi chiave del match dell’ottava giornata di Serie A Il match Empoli-Napoli, valido per l’ottavo turno del campionato di Serie A, è stato caratterizzato da alcuni episodi da moviola, tra cui il rigore assegnato ai partenopei al minuto 60. (Napolipiu.com)

Pagelle Empoli-Napoli 0-1 : Kvaratskhelia alla Lukaku non sbaglia dal dischetto - Rrahmani (5,5): Non impeccabile, giornata complicata per lui. Per l’Empoli, guidato da Roberto D’Aversa, arriva il secondo ko consecutivo, senza però intaccare il giudizio su un buon inizio di stagione. Politano (7): Grande spirito di sacrificio, si procura il rigore che decide la gara. Conte. I partenopei, forti dei loro pezzi da novanta, sono riusciti a conquistare un successo importante, pur ... (Napolipiu.com)

Napoli - Conte : “Male nel primo tempo - l’Empoli è una squadra in forma” - Abbiamo diverse possibilità da sfruttare viste le caratteristiche dei giocatori, il secondo tempo è stato totalmente diverso e abbiamo meritato di passare in vantaggio, è stata una partita equilibrata. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo dell’Empoli: “Era una partita da vincere ma quando faccio degli avvertimenti non lo faccio per ... (Sportface.it)