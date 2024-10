MotoGp, Marquez trionfa a Phillip Island, davanti a Martin e Bagnaia (Di domenica 20 ottobre 2024) Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini, si è aggiudicato il Gran Premio d’Australia, corso la notte scorsa a Phillip Island. Per il campione spagnolo si è trattato della terza vittoria stagionale. Dietro di lui è arrivato il leader del mondiale, Jorge Martin con la Ducati Prima Pramac. Terzo l’italiano Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati ufficiale. Quarto gradino del podio per Fabio Di Giannantonio, in sella a Ducati Pertamina; quinto l’altro ducatista ufficiale, Enea Bastianini. Al termine del diciottesimo appuntamento stagionale, in testa alla classifica c’è sempre Jorge Martin, con 424 punti, seguito da Francesco Bagnaia a 404. Terzo Marc Marquez con 345 punti, seguito da Enea Bastianini 331. Lapresse.it - MotoGp, Marquez trionfa a Phillip Island, davanti a Martin e Bagnaia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Marc, in sella alla Ducati Gresini, si è aggiudicato il Gran Premio d’Australia, corso la notte scorsa a. Per il campione spagnolo si è trattato della terza vittoria stagionale. Dietro di lui è arrivato il leader del mondiale, Jorgecon la Ducati Prima Pramac. Terzo l’italiano Francesco, in sella alla Ducati ufficiale. Quarto gradino del podio per Fabio Di Giannantonio, in sella a Ducati Pertamina; quinto l’altro ducatista ufficiale, Enea Bastianini. Al termine del diciottesimo appuntamento stagionale, in testa alla classifica c’è sempre Jorge, con 424 punti, seguito da Francescoa 404. Terzo Marccon 345 punti, seguito da Enea Bastianini 331.

Marc Marquez trionfa a Phillip Island : vittoria strategica nel MotoGp 2024 - Il prossimo appuntamento con il MotoGp sarà il Gran Premio di Thailandia, dove tutti gli occhi saranno puntati sia su Martin che su Bagnaia. La gara: un inizio complicato per Marquez La competizione è iniziata in modo tutt’altro che facile per Marc Marquez. Marquez ha mantenuto la calma e ha gestito le sue risorse, affermandosi come vincitore. (Gaeta.it)

MotoGP - Marc Marquez svetta nel warm-up a Phillip Island. Bene Bagnaia - 4° Martin - Bastianini +0. Quartararo +0. Binder +0. 276 6 49 F. 307 8 21 F. Fernandez +0. Anche Pecco Bagnaia, secondo a 47 millesimi, Enea Bastianini, terzo a +0. Marquez 1’27. 041 17 30 T. LA CLASSIFICA DEL WARM UP DI MOTOGP A PHILLIP ISLAND 1 93 M. Bagnaia +0. La Ducati a fare la voce grossa, come prevedibile. (Oasport.it)

MotoGP - Bagnaia cercherà la rivincita su Martin nel GP domenicale di Phillip Island. Marquez e Bastianini pronti a fare da “aghi della bilancia” - “Levataccia”, dunque, per chi volesse seguire in diretta il quart’ultimo atto di un Mondiale elettrizzante. Il Gran Premio d’Australia di MotoGP scatterà alle ore 5. Soprattutto, sarà un’altra gara. Se non fosse rimasto intruppato a centro gruppo, avrebbe indubbiamente potuto infastidire il più giovane connazionale per il successo. (Oasport.it)