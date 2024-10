Milan-Udinese a Open Var Rocchi | Rosso a Reijnders logico giusto annullare gol Kabasele

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Gli taglia la strada dietro, lo prende. Gli fa il movimento là dietro così. Che dici? Prende e gli passa dietro. Io lo confermo. Dani, Maurizio: l’ha preso, Dogso confermato”. Così il Var conferma l’espulsione diper DOGSO in, e aVar c’è l’analisi di tutti gli episodi. Parla il designatore: “C’erano un po’ di dubbi, non per il DOGSO, ma per la possibilità o meno che ci fosse fallo. Il difensore ha un movimento naturale, si incrociano le gambe, chi è dietro purtroppo è, ci sentiamo di sostenere la decisione dell’arbitro, il Var supporta la decisione. Si poteva discutere sul fallo, il contatto è chiaro ed è la soluzione più logica. Il giocatore dell’è davanti, è in vantaggio.cerca di limitare il contatto. Entrambi cambiano traiettoria”.