Migranti, ‘più pericolosa di Berlusconi’: Meloni posta mail giudice che la attacca (Di domenica 20 ottobre 2024) “‘Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione ()”. Così un esponente di Magistratura democratica”. Sono le parole riportate dalla premier Giorgia Meloni sul suo profilo X, estrapolate da una mail – pubblicata oggi dal quotidiano Il Tempo – che il giudice Marco Patarnello, sostituto procuratore della Corte di Cassazione, avrebbe inviato ad alcuni colleghi di Magistratura democratica. “Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione ()”. Così un esponente di Magistratura democratica. pic.twitter. Lapresse.it - Migranti, ‘più pericolosa di Berlusconi’: Meloni posta mail giudice che la attacca Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “‘non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto piùla sua azione ()”. Così un esponente di Magistratura democratica”. Sono le parole riportate dalla premier Giorgiasul suo profilo X, estrapolate da una– pubblicata oggi dal quotidiano Il Tempo – che ilMarco Patarnello, sostituto procuratore della Corte di Cassazione, avrebbe inviato ad alcuni colleghi di Magistratura democratica. “non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto piùla sua azione ()”. Così un esponente di Magistratura democratica. pic.twitter.

