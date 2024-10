Meron presenta il singolo “Nuove Regole”: tra introspezione e ribellione (Di domenica 20 ottobre 2024) Il cantante Meron è tornato con il suo nuovo singolo Nuove Regole, disponibile in rotazione radiofonica dal 27 settembre. Questo brano riflette un aspetto profondamente personale della biografia dell’artista, che esplora temi di ribellione interiore e la ricerca di Nuove direzioni nella vita. Scopriamo insieme i dettagli di questo pezzo e cosa Meron ha condiviso su di esso. La nascita di “Nuove Regole”: ispirazione e processo creativo Meron racconta che l’ispirazione per Nuove Regole è nata durante un momento di introspezione, influenzato dall’ascolto di Bruce Springsteen, uno dei suoi miti musicali. “Stavo guardando il film Philadelphia e ascoltando Springsteen, e in quel momento ho scritto il brano al piano”, ha condiviso Meron. Dailyshowmagazine.com - Meron presenta il singolo “Nuove Regole”: tra introspezione e ribellione Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Il cantanteè tornato con il suo nuovo, disponibile in rotazione radiofonica dal 27 settembre. Questo brano riflette un aspetto profondamente personale della biografia dell’artista, che esplora temi diinteriore e la ricerca didirezioni nella vita. Scopriamo insieme i dettagli di questo pezzo e cosaha condiviso su di esso. La nascita di “”: ispirazione e processo creativoracconta che l’ispirazione perè nata durante un momento di, influenzato dall’ascolto di Bruce Springsteen, uno dei suoi miti musicali. “Stavo guardando il film Philadelphia e ascoltando Springsteen, e in quel momento ho scritto il brano al piano”, ha condiviso

“Nuove regole” è il nuovo singolo di Meron - Cresciuto in un paese della provincia di Rimini, inizia a scrivere canzoni all’età di 8 anni, e così la musica diventa la sua fedele compagna. Poi, ho iniziato a lavorare sull’arrangiamento con Davide Tagliapietra». A Carpi, dove in seguito si trasferisce, studia pianoforte e canto, prendendo parte a diversi progetti musicali della zona modenese. (Laprimapagina.it)