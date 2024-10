Margherita Agnelli e il tesoro conteso (Di domenica 20 ottobre 2024) Pubblichiamo, dopo quella dello scorso numero di Panorama, la seconda parte de "La Contessa del Lago", un inedito ritratto di Margherita Agnelli. La racconta chi l’ha conosciuta meglio degli altri per un lungo periodo in qualità di procuratore speciale incaricato di varie «missioni» non solo in Italia, l’avvocato Roberto Cattro, scomparso tre anni fa. Il mémoire è tratto da uno dei capitoli del nuovo libro di Gigi Moncalvo dal titolo "Agnelli - The Italian Royal Family", pubblicato da Vallecchi Firenze editore, in uscita a fine ottobre. Nella precedente puntata, la figlia di Gianni Agnelli è stata descritta nei suoi aspetti meno conosciuti: pregi, difetti, contraddizioni, debolezze, ripensamenti, timori, diffidenze, amicizie. Panorama.it - Margherita Agnelli e il tesoro conteso Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Pubblichiamo, dopo quella dello scorso numero di Panorama, la seconda parte de "La Contessa del Lago", un inedito ritratto di. La racconta chi l’ha conosciuta meglio degli altri per un lungo periodo in qualità di procuratore speciale incaricato di varie «missioni» non solo in Italia, l’avvocato Roberto Cattro, scomparso tre anni fa. Il mémoire è tratto da uno dei capitoli del nuovo libro di Gigi Moncalvo dal titolo "- The Italian Royal Family", pubblicato da Vallecchi Firenze editore, in uscita a fine ottobre. Nella precedente puntata, la figlia di Gianniè stata descritta nei suoi aspetti meno conosciuti: pregi, difetti, contraddizioni, debolezze, ripensamenti, timori, diffidenze, amicizie.

