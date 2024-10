Manovre salvavita, ancora tanti casi di soffocamento: fondamentali prevenzione e formazione (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiI numeri non calano e dunque occorre prevenzione e formazione per prevenire i pericoli, gravi e talora fatali, del soffocamento da ingestione da corpi estranei e, assai più raramente, di cibo. E’ convinta di questo Antonella Casani, pediatra, che questa mattina al Corso Garibaldi nei pressi del Teatro Comunale ha voluto sensibilizzare i cittadini sulle Manovre anti soffocamento per i bambini e i neonati, che, talvolta, diventano vittime, ovviamente inconsapevoli, di loro comportamenti ad altissimo rischio o dell’incoscienza e superficialità di genitori, parenti, amici che li circondano. Anteprima24.it - Manovre salvavita, ancora tanti casi di soffocamento: fondamentali prevenzione e formazione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiI numeri non calano e dunque occorreper prevenire i pericoli, gravi e talora fatali, delda ingestione da corpi estranei e, assai più raramente, di cibo. E’ convinta di questo Antonella Casani, pediatra, che questa mattina al Corso Garibaldi nei pressi del Teatro Comunale ha voluto sensibilizzare i cittadini sulleantiper i bambini e i neonati, che, talvolta, diventano vittime, ovviamente inconsapevoli, di loro comportamenti ad altissimo rischio o dell’incoscienza e superficialità di genitori, parenti, amici che li circondano.

