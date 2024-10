Maltempo, un morto nel Bolognese (Di domenica 20 ottobre 2024) 8.30 E' stato individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro, alle porte di Bologna, dopo che la sua auto è stata travolta da un'onda di piena del torrente Zena. Il giovane era con il fratello,riuscito a mettersi in salvo. Il corpo è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco.Si sta procedendo al recupero Per fronteggiare il peggioramento della situazione dovuto al Maltempo in gran parte d'Italia, la Protezione civile ha convocato oggi il Comitato operativo. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 8.30 E' stato individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro, alle porte di Bologna, dopo che la sua auto è stata travolta da un'onda di piena del torrente Zena. Il giovane era con il fratello,riuscito a mettersi in salvo. Il corpo è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco.Si sta procedendo al recupero Per fronteggiare il peggioramento della situazione dovuto alin gran parte d'Italia, la Protezione civile ha convocato oggi il Comitato operativo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Laura Frosecchi - uccisa nel suo negozio vicino Firenze - il corpo scoperto da una cliente : arrestato il nipote di 22 anni - Una donna di 59 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta nel suo negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). Il corpo è stato scoperto da una cliente, la... (Ilmessaggero.it)

Da novembre ai neonati anticorpo contro virus sinciziale : il via libera in conferenza Stato-Regioni - stanziati 50 milioni - Immunizzazione in tutta Italia e per tutti i neonati, a partire da novembre, contro il Virus respiratorio sinciziale (VRS) , causa di infezioni anche gravi come la bronchiolite. . La Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato l’intesa che sancisce il via libera alla campagna mirata a proteggere dal virus tutti i piccoli che nasceranno a partire da novembre e quelli nati nei 100 giorni ... (Gazzettadelsud.it)

Laura Frosecchi - uccisa nel suo negozio vicino Firenze - il corpo scoperto da una cliente : arrestato il nipote di 22 anni - Una donna di 59 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta nel suo negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). Il corpo è stato scoperto da una cliente, la... (Ilmessaggero.it)