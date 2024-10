Maltempo Emilia Romagna, le immagini aeree mostrano le alluvioni nel bolognese e nel reggiano (Di domenica 20 ottobre 2024) Emilia Romagna sott’acqua. Gli elicotteri dei vigili del fuoco mostrano i terreni alluvionati nei comuni di Budrio e Castenaso nel bolognese e Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia. Le autorità stanno invitando i cittadini a non uscire di casa. Lapresse.it - Maltempo Emilia Romagna, le immagini aeree mostrano le alluvioni nel bolognese e nel reggiano Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024)sott’acqua. Gli elicotteri dei vigili del fuocoi terreni alluvionati nei comuni di Budrio e Castenaso nele Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio. Le autorità stanno invitando i cittadini a non uscire di casa.

