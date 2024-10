Maltempo: alluvione a Bologna, un morto a Pianoro. Disastro anche in Sicilia, Calabria e Toscana (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Emilia-Romagna è sotto alluvione ancora una volta dopo il Disastro del maggio 2023 (44 Comuni coinvolti, danni per 10 miliardi di euro). La situazione è drammatica e per certi aspetti si profila potenzialmente peggiore di quella dello scorso anno. A Bologna esonda il torrente Ravone. Mentre il Comune avverte i cittadini di non uscire di casa, i soccorritori hanno ritrovato senza vita l’uomo disperso a Botteghino di Zocca, frazione di Pianoro. Situazione difficile anche nel Modenese, nel Reggiano, nel Ravennate e fra Cesena e Rimini. Le piogge torrenziali, con esondazioni e allagamenti, stanno colpendo in queste ore molte regioni d’Italia. L’ondata di Maltempo continua a investire la Penisola da Nord a Sud. È allerta meteo anche in Toscana, in Calabria e in Sicilia. Velvetmag.it - Maltempo: alluvione a Bologna, un morto a Pianoro. Disastro anche in Sicilia, Calabria e Toscana Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Emilia-Romagna è sottoancora una volta dopo ildel maggio 2023 (44 Comuni coinvolti, danni per 10 miliardi di euro). La situazione è drammatica e per certi aspetti si profila potenzialmente peggiore di quella dello scorso anno. Aesonda il torrente Ravone. Mentre il Comune avverte i cittadini di non uscire di casa, i soccorritori hanno ritrovato senza vita l’uomo disperso a Botteghino di Zocca, frazione di. Situazione difficilenel Modenese, nel Reggiano, nel Ravennate e fra Cesena e Rimini. Le piogge torrenziali, con esondazioni e allagamenti, stanno colpendo in queste ore molte regioni d’Italia. L’ondata dicontinua a investire la Penisola da Nord a Sud. È allerta meteoin, ine in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione Emilia-Romagna - aperto nuovo fascicolo per disastro colposo - Ciò consentirà di avere un unico studio su fenomeni che hanno interessato entrambe le province, come le frane a ridosso del confine. Per quanto riguarda l’ultimo evento alluvionale, il terzo per il territorio ravennate in un anno e mezzo, la decisione della procura di Ravenna è arrivata dopo tre sopralluoghi a caldo del pm di turno Coco, a partire dalla frazione più colpita, quella di Traversara ... (Lettera43.it)

Alluvione - la Procura apre una nuova inchiesta : si indaga per disastro colposo - Dopo i sopralluoghi compiuti nei giorni scorsi nelle zone più fortemente interessante dagli ultimi eventi, la Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo sull'alluvione di settembre. Al momento, riportano i due quotidiani locali in edicola giovedì, si indaga per disastro colposo contro ignoti... (Ravennatoday.it)

Il disastro di settembre : l’alluvione si poteva evitare? Ravenna apre un’inchiesta - In questa occasione, visto che la porzione di territorio flagellata è stata più contenuta, sono state indicate anche circostanze specifiche. Solo a luglio hanno versato rimborsi del 2019”. Sulla questione alluvione, ieri, in occasione di un sopralluogo al cantiere della tangenziale di Forlì, il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, ha puntato il dito contro la Regione ... (Ilrestodelcarlino.it)