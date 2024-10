Lo stop dei giudici? Un regalo per Meloni. Ora cambino le regole (Di domenica 20 ottobre 2024) Le sentenze, quando riguardano aspetti rilevanti della vita istituzionale, hanno sempre un lato politico: chi ne dubita si rilegga le pagine di Platone sul processo a Socrate del 399 a.C. Quindi non c'è scandalo nel ragionare in termini politici sulla decisione del Tribunale di Roma che impone il ritorno sul suolo italiano dei migranti portati nella nuova struttura costruita in Albania. Anche perché le sentenze si rispettano, non c'è discussione sul punto, ma sono giustamente oggetto di dibattito: in democrazia nulla è avulso dal confronto libero delle idee. La decisione del Tribunale colpisce duramente il progetto del governo, mettendolo in una condizione di significativa difficoltà politica, giuridica e amministrativa, poiché rende, allo stato attuale delle cose, sostanzialmente inutilizzabili (e quindi inutili) i centri di smistamento appena costruiti: non v'è dubbio su questo. Iltempo.it - Lo stop dei giudici? Un regalo per Meloni. Ora cambino le regole Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Le sentenze, quando riguardano aspetti rilevanti della vita istituzionale, hanno sempre un lato politico: chi ne dubita si rilegga le pagine di Platone sul processo a Socrate del 399 a.C. Quindi non c'è scandalo nel ragionare in termini politici sulla decisione del Tribunale di Roma che impone il ritorno sul suolo italiano dei migranti portati nella nuova struttura costruita in Albania. Anche perché le sentenze si rispettano, non c'è discussione sul punto, ma sono giustamente oggetto di dibattito: in democrazia nulla è avulso dal confronto libero delle idee. La decisione del Tribunale colpisce duramente il progetto del governo, mettendolo in una condizione di significativa difficoltà politica, giuridica e amministrativa, poiché rende, allo stato attuale delle cose, sostanzialmente inutilizzabili (e quindi inutili) i centri di smistamento appena costruiti: non v'è dubbio su questo.

