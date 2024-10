LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: 6 corridori in fuga con 3? di vantaggio (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Questi i sei corridori che compongono il gruppo di testa: Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Alexis Gougeard (Cofidis), Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck), Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini) e Riccardo Biondani (General Store – Essegibi – F.Lli Curia). 14.12 Aumenta il vantaggio dei fuggitivi che ora hanno 3? 30? di margine sul gruppo. 14.09 Superato lo sprint intermedio di Nove. Si entra nel vivo della corsa. 14.06 Il vantaggio dei 6 fuggitivi si aggira intorno ai 3 minuti. 14.03 Circa 3 chilometri allo sprint intermedio di Nove. 14.00 Lo strappo de La Tisa verrà affrontato una quinta volta prima di lasciare il circuito e lanciarsi negli ultimi 18 chilometri che prevedono la salita di Diesel Farm (1.4 km all’8.4%) ed il muro di Contrà Soarda (400 metri al 13.1%). 13. Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: 6 corridori in fuga con 3? di vantaggio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 Questi i seiche compongono il gruppo di testa: Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Alexis Gougeard (Cofidis), Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck), Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini) e Riccardo Biondani (General Store – Essegibi – F.Lli Curia). 14.12 Aumenta ildei fuggitivi che ora hanno 3? 30? di margine sul gruppo. 14.09 Superato lo sprint intermedio di Nove. Si entra nel vivo della corsa. 14.06 Ildei 6 fuggitivi si aggira intorno ai 3 minuti. 14.03 Circa 3 chilometri allo sprint intermedio di Nove. 14.00 Lo strappo de La Tisa verrà affrontato una quinta volta prima di lasciare il circuito e lanciarsi negli ultimi 18 chilometri che prevedono la salita di Diesel Farm (1.4 km all’8.4%) ed il muro di Contrà Soarda (400 metri al 13.1%). 13.

