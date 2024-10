LIVE – Trapani-Cerignola 1-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di domenica 20 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Trapani-Cerignola, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Stadio Provinciale di Erice pronto a ospitare lo scontro tra i siciliani, neopromossa di grandi ambizioni e fin qui reduce da un buon avvio di campionato, e i pugliesi che si trovano addirittura al secondo posto con quattro punti in più dei granata. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 15 di domenica 20 ottobre. COME SEGUIRLA LA DIRETTA LIVE DI Trapani-Cerignola Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Trapani-Cerignola 1-0 (7? Silvestri) 11? – Immediata reazione degli ospiti, ma il Trapani si difende con ordine e non corre rischi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladi, match valido per la decima giornata del girone C della. Stadio Provinciale di Erice pronto a ospitare lo scontro tra i siciliani, neopromossa di grandi ambizioni e fin qui reduce da un buon avvio di campionato, e i pugliesi che si trovano addirittura al secondo posto con quattro punti in più dei granata. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 15 di domenica 20 ottobre. COME SEGUIRLA LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 (7? Silvestri) 11? – Immediata reazione degli ospiti, ma ilsi difende con ordine e non corre rischi.

