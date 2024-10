LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Marquez avanti a tutti, Bagnaia attaccato. Ducati con gran passo (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire in tv/streaming la domenica di Phillip Island – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race 00.52 CHIUSO IL WARM UP! Passi molto simili per le Ducati principali: Marquez con il miglior tempo in 1’27”812 avanti a Bagnaia e Bastianini, ma anche Jorge Martin sembra avere un ottimo passo. 00.50 Si abbatte il muro dell’1’28: Marquez primo in 1’27”812, Bagnaia con 47 millesimi di ritardo, con la sua moto che si era nettamente scomposta nell’ultima curva. 00.49 Bastianini passa in testa in 1’28”056. 00.48 Entrambi sembra stiano girando con la soft al posteriore: tutti e due con ottimo ritmo. 00.47 1’28”174 per Bagnaia, Martin fa subito meglio di 92 millesimi! Non lascia un millimetro l’iberico. 00.46 Escursione sull’erba di Bezzecchi, che sta provando la traiettoria per il long lap penalty. 00. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Marquez avanti a tutti, Bagnaia attaccato. Ducati con gran passo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire in tv/streaming la domenica di Phillip Island – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race 00.52 CHIUSO IL WARM UP! Passi molto simili per leprincipali:con il miglior tempo in 1’27”812e Bastianini, ma anche Jorge Martin sembra avere un ottimo. 00.50 Si abbatte il muro dell’1’28:primo in 1’27”812,con 47 millesimi di ritardo, con la sua moto che si era nettamente scomposta nell’ultima curva. 00.49 Bastianini passa in testa in 1’28”056. 00.48 Entrambi sembra stiano girando con la soft al posteriore:e due con ottimo ritmo. 00.47 1’28”174 per, Martin fa subito meglio di 92 millesimi! Non lascia un millimetro l’iberico. 00.46 Escursione sull’erba di Bezzecchi, che sta provando la traiettoria per il long lap penalty. 00.

