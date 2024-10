Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: alle 00.40 il warm up

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire in tv/streaming la domenica di Phillip Island – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race 00.36 La sua Ducati non è apparsa al meglio nella gara sprint, ma potrà fare di meglio già fra poche ore. Fra poco potremo intuire qualcosa, per capire se può iniziare la scalata a quei 16 punti che gli mancano dalla vetta. 00.33 Pecco Bagnaia deve dare un primo segnale per dimostrare di potersi rimettere in scia a Martin e tenere aperto il Mondiale. 00.30 Buonasera a tutti e benvenuti alladel GP d’: è il momento delup, per capire come potranno evolversi le gerarchie in vista della gara delle 5.00 italiane! Buongiorno e bentrovati alladel GP d’, diciassettesimo appuntamento del Mondialedi