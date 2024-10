LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Verstappen primo nel Q2 davanti a Sainz e Norris (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.56 Inizia il giro lanciato di Fernando Alonso, che ha scelto di girare senza traffico per non incappare in una bandiera gialla. 0.55 5 minuti al termine delle qualifiche. 0.55 Questa la classifica provvisoria del Q3: 1 Lando Norris 1:32.330 2 Max Verstappen +0.0313 Carlos Sainz +0.3224 Charles Leclerc +0.410 5 Oscar Piastri +0.620 6 George Russell +0.644 7 Pierre Gasly +0.688 8 Kevin Magnussen +1.151 9 Sergio Perez – – 10 Fernando Alonso – – 0.54 Cancellato il tempo a Sergio Perez. 0.54 Norris ha dato tutto in questo giro con una scodata in curva 19. 0.53 Verstappen è secondo!! L’olandese stoppa il cronometro in 1:32.361. 0.53 Secondo tempo per Sainz in 1:32.652 davanti a Leclerc (1:32.740) 0.52 Pole position provvisoria per Norris in 1:32.330. Verstappen accende un fucsia nel primo settore 0.52 Miglior tempo per Russell in 1:32. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Verstappen primo nel Q2 davanti a Sainz e Norris Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.56 Inizia il giro lanciato di Fernando Alonso, che ha scelto di girare senza traffico per non incappare in una bandiera gialla. 0.55 5 minuti al termine delle qualifiche. 0.55 Questa la classifica provvisoria del Q3: 1 Lando1:32.330 2 Max+0.0313 Carlos+0.3224 Charles Leclerc +0.410 5 Oscar Piastri +0.620 6 George Russell +0.644 7 Pierre Gasly +0.688 8 Kevin Magnussen +1.151 9 Sergio Perez – – 10 Fernando Alonso – – 0.54 Cancellato il tempo a Sergio Perez. 0.54ha dato tutto in questo giro con una scodata in curva 19. 0.53è secondo!! L’olandese stoppa il cronometro in 1:32.361. 0.53 Secondo tempo perin 1:32.652a Leclerc (1:32.740) 0.52 Pole position provvisoria perin 1:32.330.accende un fucsia nelsettore 0.52 Miglior tempo per Russell in 1:32.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Bezzecchi sanzionato con un long lap penalty - Acosta unfit - Francesco Bagnaia cerca la reazione dopo quanto accaduto nella Sprint Race e nelle qualifiche. Il riferimento è alla gestione delle gomme e anche all'adattamento al meteo. 00. 36 La sua Ducati non è apparsa al meglio nella gara sprint, ma potrà fare di meglio già fra poche ore. 40 Non correrà invece Pedro Acosta, a causa della caduta della Sprint Race di ieri: troppo dolore alla clavicola.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : alle 00.40 il warm up - 00 italiane! Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d'Australia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Lo spagnolo Jorge Martin si è imposto in sella alla Ducati Pramac nella gara del sabato, valorizzando al meglio il via dalla pole-position. Pertanto, mancando quattro round (ivi compreso questo) alla chiusura dell'annata, sarà necessario non accumulare altro ritardo ...

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : Verstappen il più veloce di tutti nel Q1 davanti a Leclerc - eliminato Hamilton - 11/19 giri. Grazie per averci seguito e appuntamento a mezzanotte per le qualifiche. Esteban Ocon (Alpine) 5 19. 350 7 Lewis Hamilton Mercedes +0. Sauber 0 23. Duello adesso in casa Ferrari con Sainz che va all'interno di Leclerc, ma non riesce a chiudere il sorpasso. 18/19 giri. 0. 0. 52 Piloti in attività già saliti sul podio di Austin.