Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Viviani infinito, è argento nell’eliminazione! Ora la Madison

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24: Attacco del Portogallo 16.23. Terzo sprint: Giappone, Canada, Cechia, Danimarca 16.20: Secondo sprint: Belgio, Canada, Francia, Cechia 16.18: primo sprint: Olanda, Danimarca, Belgio, Italia 16.15. 200 giri, 20 sprint per i concorrenti. gara partita! 16.07: Tra poco al via lacon Eliae Simone Consonni.